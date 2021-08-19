Лидер "Талибана"* приказал освободить всех политзаключённых из афганских тюрем

Официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади сообщил в Twitter, что лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада сделал важное заявление.

По словам Ахмади, Верховный лидер Исламского Эмирата поручил выпустить из тюрем всех политических заключенных в Афганистане. Губернаторы провинций обязаны освободить политзаключенных низкого и высокого рангов и немедленно передать их семьям, отметил представитель талибов*.

В ночь на 16 августа "Талибан"* признал войну в Афганистане оконченной.

Ранее Pravda.Ru писала, что Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой, а бегство президента страны сорвало сделку между властями и талибами*. Тем временем Дональд Трамп сравнил расходы США на Афганистан с военным бюджетом России.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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