Зеленский отреагировал на расистский конфликт с чемпионом ОИ Жаном Беленюком

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал инцидент, связанный с попыткой нападения расистов на темнокожего олимпийского чемпиона Жана Беленюка.

Он заявил, что расизм и ксенофобия в любых проявлениях недопустимы в Украине.

Зеленский высказался о Беленюке как об "одном из самых достойных сынов" страны. Украинский лидер призвал полицию жёстко реагировать на такие ситуации, сообщает "Страна".

"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он — один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их", — написал Зеленский на своей странице в Instagram.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что в центре Киева неизвестные молодые люди, выкрикивая расистские высказывания, пытались спровоцировать конфликт с олимпийским чемпионом Жаном Беленюком.

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