На темнокожего олимпийского чемпиона пытались напасть в центре Киева

В центре Киева неизвестные молодые люди, выкрикивая расистские высказывания, пытались спровоцировать конфликт с олимпийским чемпионом Жаном Беленюком. Спортсмен рассказал об инциденте на своей странице в Facebook.

"Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально", — сообщил он.

Чемпион и нардеп от "Слуги народа" обратился к своим подписчикам с риторическими вопросами.

"1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?! 2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе?! 3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые готовы положить жизнь для ее прославления?!" — написал спортсмен.

"Я не знаю, кто такая Скабеева"

Недавно журналистка и ведущая Ольга Скабеева опубликовала у себя в Telegram-канале совместное фото с олимпийским чемпионом Жаном Беленюком.

Спортсмен прокомментировал ситуацию.

Он заявил, что не знает, что такая Ольга Скабеева.

"Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно", — пояснил он.

Также он отметил, что очень многие люди хотят с ним сфотографироваться.

"Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?", — заявил Беленюк.

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