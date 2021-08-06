ЕС вызвал "на ковёр" посла Белоруссии из-за "инструментализации" мигрантов

Европейский Союз вызвал "на ковёр" в Брюссель представителя Белоруссии после того, как обвинил Минск в использовании мигрантов в качестве политического инструмента.

"Эта практика должна прекратиться, и Белоруссия должна соблюдать свои международные обязательства по борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов", — заявил представитель Еврокомиссии на пресс-конференции.

По его словам, официальные лица Еврокомиссии "передали послу сильную озабоченность ЕС и четкую позицию о том, что инструментализация мигрантов и беженцев совершенно неприемлема".

Напомним, Литва утверждает, что Минск намеренно создал кризис беженцев на границе двух стран, позволив мигрантам свободно двигаться в направлении ЕС. Последней каплей стало, по-видимому, решение Лукашенко закрыть свои границы.

"С сегодняшнего дня никому не будет позволено пересекать границу ни с какой стороны, ни с юга, ни с запада", — сказал он в четверг.

В ЕС уверены: так "батька" ответил на санкции ЕС в отношении Минска.

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