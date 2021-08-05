Российские пограничники встали на охрану армяно-азербайджанской границы

Минобороны Армении сообщило, что на севере страны в селе Воскепар, которое находится на границе с Азербайджаном, размещены российские пограничники. Об этом пишет РИА Новости.

"В связи с информацией в СМИ о присутствии в Тавушской области, в частности, в селе Воскепар, российских военнослужащих, сообщаем, что на указанном участке размещены российские пограничники, а строители проводят работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников", — заявили в Министерстве обороны Армении.

Пограничники из России находятся в Армении в рамках армяно-российского сотрудничества.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с инициативой сформировать на границе с Азербайджаном опорные пункты российских пограничников.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.