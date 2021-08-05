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Российские пограничники встали на охрану армяно-азербайджанской границы

Мир » Бывший СССР » Армения

Минобороны Армении сообщило, что на севере страны в селе Воскепар, которое находится на границе с Азербайджаном, размещены российские пограничники. Об этом пишет РИА Новости.

"В связи с информацией в СМИ о присутствии в Тавушской области, в частности, в селе Воскепар, российских военнослужащих, сообщаем, что на указанном участке размещены российские пограничники, а строители проводят работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников", — заявили в Министерстве обороны Армении.

Пограничники из России находятся в Армении в рамках армяно-российского сотрудничества.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с инициативой сформировать на границе с Азербайджаном опорные пункты российских пограничников.

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В Армению введены дополнительные силы пограничников России
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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