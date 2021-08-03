Володин отреагировал на слова Зеленского о "любви" к Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "возвращение Крыма — это лишь вопрос времени". Украинский лидер также отметил, что Россия не сможет полюбить эти земли так, как Украина.

Данное заявление прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Если под "любовью" Зеленский понимает водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады, которые он объявил жителям Крыма, то это не любовь, а геноцид", — написал он в своём Telegram-канале.

Володин призвал Зеленского обратить внимание на уровень жизни граждан своей страны и подумать о том, какие меры следует принять, чтобы украинцы могли работать у себя на родине, а не уезжать на заработки за границу.

Украинский народ не будет уважать своего лидера до тех пор, пока тот не прекратит военные действия в Донбассе, добавил Володин.

Депутат Госдумы Леонид Калашников, комментируя слова Зеленского, заявил, что крымский вопрос — главная тема политической повестки Зеленского, и у него нет других вариантов, кроме как постоянно спорить о принадлежности полуострова.

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