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"Ну хоть не по лицу": Макрон возмутился, что его сравнили с Гитлером

Мир » Европа » Евросоюз

Гражданин Франции Вар Мишель-Анж Флори на своей страничке в Twitter рассказал о том, что его вызвали на допрос из-за жалобы президента Эмманюэля Макрона. Причиной для этого послужил плакат, сделанный французом, на котором лидер государства изображен в нацистской форме и усами, как у Адольфа Гитлера.

Макрон Гитлер

Французские власти это событие пока не прокомментировали. 

Вар Мишель-Анж Флори также выразил свое удивление, что французским законодательством предусмотрено наказание за шутки над президентом, но не предусмотрена ответственность за юмор в адрес пророков ислама. 

Теперь французу грозит штраф за публичное оскорбление главы государства в размере 12 тысяч евро.

Раннее Флори получил еще больший штраф за одну из своих работ. Во время акций протеста "желтых жилетов" он опубликовал плакат, на котором обвинял один из французских телеканалов в пособничестве полиции. Тогда суд взыскал с него 32 тысячи евро.

Это далеко не единственный пример того, как свободолюбивые французы "благодарят" своего президента за его работу. В июне этого года Макрон получил пощечину от одного из соотечественников. За этот жест мужчину приговорили к 4 месяцам тюрьмы. 

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Эмманюэль Макрон
Автор: Иван Лебедев, Куратор: Любовь Степушова
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