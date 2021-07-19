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"И близко нет справедливости": Анкару возмутил вердикт суда ЕС по хиджабам

Мир

Ожидаемое недовольство вызвало в Анкаре решение суда ЕС по хиджабам на рабочем месте. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил: решение несправедливо и посягает на права мусульман.

Суд да дело: из-за чего разгорелся скандал

евросоюз
 

Напомним коротко о сути дела: суд ЕС ещё на прошлой неделе закончил рассмотрение дел нескольких жительниц Германии. Они пожаловались на работодателей: те запрещали им носить хиджаб на рабочем месте. Одна из истиц работала воспитателем детском центре, другая - кассиром аптеки.

Итоги рассмотрения оказались не в пользу истиц: запрет сочли обоснованным, поскольку хиджаб, по мнению судей, относится к внешним символам, показывающим религиозную принадлежность сотрудника.

"Внутренние правила предприятий, запрещающие сотрудникам носить на рабочем месте символы, демонстрирующие политические, философские или религиозные убеждения, не являются прямой дискриминацией, при условии, что эти правила применяются для всех и без исключений", - цитирует решение Euronews.

"Решение является новым примером усилий по легитимизации ненависти к исламу и нетерпимости по отношению к мусульманам в Европе", — говорится в сообщении МИД Турции, цитирует Anadolu Agency.

Эрдоган: решение посягает на права мусульман

Эрдоган
Эрдоган

"Наша позиция ясна, и наши коллеги уже сделали хорошее заявление на этот счёт.

Это решение посягает на права мусульман, которые носят такой головной убор в соответствии со своей религией.

В этом решении и близко нет справедливости. Пусть сначала узнают, что такое свобода вероисповедания", — высказался Эрдоган, выступая в Стамбуле.

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Суд ЕС: на работу - без хиджаба
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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