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Арестович: Зеленский верит, что Путин - рациональное существо

Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский будет выстраивать тактику будущей встречи с Владимиром Путиным в зависимости от текущей международной обстановки.

Арестович: Зеленский верит, что Путин - рациональное существо

От чего конкретно будет зависеть эта "тактика" в эфире ТК "Украина 24" поведал Алексей Арестович, внештатный советник главы Офиса президента Украины, отвечая на вопрос про возможность встречи президентов двух стран.

"Ситуация меняется очень, даже слишком, быстро. Неизвестно ещё: будет ли еще на тот момент Меркель канцлером Германии; до чего договорятся Зеленский с Байденом — месяц предстоит горячий. По поводу встречи с Путиным вообще ничего пока неясно — даже дата не определена. Ведь если она пройдет через две недели — это одно, если в сентябре — совсем другая геополитическая ситуация", — рассуждает консультант.

По словам Арестовича, "его" президент "верит, что Путин — рациональное существо, и российское руководство способно под давлением международного сообщества и Украины рационализировать свои интересы и, прекратив войну на Донбассе, снять с себя санкции или, по крайней мере, заинтересовать ЕС в том, чтобы их отменить".

К слову, после нашумевшей статьи Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" Владимир Зеленский посетовал на то, что у российского президента нет времени на личную встречу с ним, зато есть на написание больших статей.

"Мы постоянно говорим о нашей встрече, и на встречу между президентами Украины и РФ у президента России не хватает времени. Я просто не знал, на что он тратит свое время, и сейчас я вижу результат", — сыронизировал Зеленский.

Дмитрий Песков парировал:

Путин готов к диалогу с Зеленским "за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двухстороннем уровне", видимо, имея в виду ранее сделанное самим Путиным заявление о том, что он не видит смысла во встрече с Зеленским, поскольку "вопросы Украины решаются в Вашингтоне".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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