Всё не так, как мечталось: срок поездки Зеленского к Байдену перенесён

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон переносится на месяц — с июля на август.

В качестве официальной причины Вашингтон указал занятость президента США Джо Байдена вопросами вывода американских войск из Афганистана.

В Киеве расстроены:

во время поездки Зеленского круг влиятельных лиц, с которыми он рассчитывал встретиться будет сужен: конгрессмены не смогут уделить ему время, так как будут находиться на каникулах — а члены украинской делегации очень рассчитывали, что смогут "договориться" с ними о новых санкциях против СП-2.

Это не все неприятные сюрпризы

Обсуждая детали поездки украинского лидера, глава Госдепа поставил перед ним ряд задач, которые тот явно не в состоянии выполнить:

принять "законопроекты в отношении Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии, чтобы отбор судей был максимально прозрачным и честным",

провести открытый конкурса на должность руководства Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом Блинкен объявил, вовремя своего выступления на Ukraine Reform Conference, проходившем в Вильнюсе.

Напомним, создание указанных ведомств было одним из требований, выдвинутых Киеву для либерализации визового режима с Евросоюзом. Создать-то создали (под руководством самих США), но толку от их — ноль:

новые структуры возбудили много громких антикоррупционных дел в отношении людей "при власти", но ни одно из них не закончилось тюрьмой и даже обвинительным приговором.

К слову, сейчас Госдеп занимается подбором еще одного куратора для Украины — специалиста на должность старшего советника по вопросам украинской реформы правоохранительной системы.

Получается, что теперь Блинкен потребовал от Зеленского перед визитом в Вашингтон обеспечить деятельность западных структур, которые будут контролировать работу украинских властей.

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