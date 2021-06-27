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Один из самых опасных в мире вирусов нашли у летучих мышей в Индии

Мир » Азия

Один из самых опасных в мире вирусов впервые выявлен у летучих мышей в индийском штате Махараштра. Ранее его находили только у летучих лисиц и мышей.

Один из самых опасных в мире вирусов нашли у летучих мышей в Индии

Человечество ещё не успело вздохнуть после пережитых двух волн пандемии коронавируса, как началась третья волна. Только в России, по данным оперштаба на 27 июня, выявлено 5 451 291 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 133 282 летальных исхода. За прошедшие сутки — 20 538 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 599 летальных исходов.

Но, кажется, природа намекает, что коронавирус может показаться человечеству ещё "цветочками". Если человечество атакует вирус Нипах, всё может оказаться гораздо печальней. В Индии за последние 20 лет были зафиксированы четыре вспышки этого заболевания.

Летальность вируса Нипах достигает 75%. От него не существует ни лекарства, ни вакцины. Вот почему Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает его одним из самых опасных в мире. Кроме того, этот вирус способен передаваться и между животными, и от животного к человеку, и от человека к человеку.

"Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьёзную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей", — заявили учёные из Национального института вирусологии Индии.

Препринт статьи опубликован в Indian Journal of Public Health Research & Development. Исследователи подчеркнули, что полученные ими данные требуют дальнейшего тщательного изучения.

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Ученые обнаружили тысячи новых вирусов, неизвестных науке
Автор: Людмила Черткова
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