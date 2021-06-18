Шутка про Штирлица и "полный туман": болгары о встрече Путина и Байдена

Интересными мнениями поделились читатели болгарского портала "Дневник". На нём, как и на многих других ресурсах по всему миру, вышла статья про саммит Владимира Путина и Джо Байдена.

Владимир Путин, Ги Пармелен, Джо Байден, Женева

Автор материала рассказывает о, в общем-то, банальных вещах: "прорыва" в отношениях Москвы и Вашингтона может и не произойти, однако и США, и Россия хотели бы "понизить градус" и сделать эти самые отношения чуть более хорошими.

"В знак доброй воли Байден снял санкции с газопровода "Северный поток — 2" ("скидка" как для России, так и для Германии). Американская сторона, безусловно, ожидает от Кремля позитивных шагов", — пишет он.

Что же думают о встрече читатели "Дневника"?

"Байден уже забыл"

"Это не имеет значения. Что бы ни случилось, Байден уже забыл об этом. Что бы ни случилось, забудется день спустя", — пишет Hristov.

"Отсюда следует…"

"Отсюда следует, что есть уже ТРИ великие державы — США, Россия, Китай. Последние двое уже состоят в союзе, что и продемонстрируют этим летом! Все преимущества Соединённых Штатов будут быстро отобраны", — считает dejmos.

"Встреча стала ошибкой"

Эта встреча стала для Байдена большой ошибкой. Россия должна быть "задушена" политически и экономически, а Байдену нужно дать глоток свежего воздуха", — уверен quatro_4x3.

"Как обыграть Байдена"

"Если вы хотите обыграть Байдена, просто заблокируйте сигнал на наушник в его ухе. Без чётких инструкций он не может вести переговоры. И даже при четких инструкциях всё равно допускает ошибки", — пишет Ramon Asvalda.

"Полный туман"

"Обычно у людей с деменцией одним из отличительных признаков является фиксация на прошлых событиях и яркие воспоминания о том, что когда-то произошло. А вчерашний день для них — полный туман. Я был свидетелем того, как близкие люди с развивающимся слабоумием постоянно зацикливались на прошлом. Они вспомнили удивительные вещи из своего детства, которые, я уверен, они не помнили, когда им было 25", — рассказывает rvr12572942.

"Как у Штирлица"

"Когда Путину дали список тех 16 секторов, которые нужно защищать от кибератак, в его голове, как у Штирлица, пронеслась мысль: ааааааааа, так по остальным можно…", — шутит Ackem.

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