МИД Франции заявил о невозможности вступления Украины в НАТО

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Украина не заработала членства в НАТО. По его словам, условия для этого не сложились.

"Сейчас условия для вступления Украины в НАТО не сложились", — приводит BFMTV слова Ле Дриана.

Ранее с подобными заявлениями выступили президент США Джо Байден и глава НАТО Йенс Столтенберг. По их словам, Украина должна продолжить борьбу с коррупцией и реформирование армии.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что НАТО должно делать больше шагов навстречу для того, чтобы принять страну в состав альянса. На Украине рассчитывали получить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО в 2021 году, но на совете альянса этот вопрос не рассматривался.

После саммита президентов России и США в Женеве Владимир Путин заявил, что этот вопрос на переговорах подробно не рассматривался, так как сторонам "и так всё понятно".

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