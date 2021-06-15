Киев вспомнил про налоги: украинцев "достанут" даже в Крыму

Новый "сюрприз" для крымчан придумали в Киеве: жителей полуострова готовы "порадовать" новыми налогами. Законопроект уже в работе — его постараются принять до старта "Крымской платформы", то есть примерно до 23 августа.

Данный шаг, по мнению Киева, нужен по следующей причине. На полуострове проживает некоторое количество украинцев, которые в силу специфики ситуации стали, согласно законам, считаться иностранными гражданами. Из-за этого они не платят общегосударственные налоги и сборы — такой "бонус" предусматривает для иностранцев свободная экономическая зона "Крым", ведённая в 2014 году.

"В итоге украинцы, которые живут на оккупированном полуострове, получат такие же налоговые правила, какие действуют на остальной территории государства", — сообщается в материале "Обозревателя".

Напомним, что "Крымская платформа", по предварительным данным, намечена на 23 августа. Саммит объединит представителей государств и экспертов по проблематике Крыма.

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