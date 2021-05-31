Со времён Клинтона: в МИД Ирана оценили данные о покупке нефти Штатами

Новости о том, что в марте 2021 года из Ирана в США были осуществлены поставки нефти, удивили Тегеран. По словам представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, Штаты не импортировали иранскую нефть с 1991 года.

Напомним о развитии событий: ранее (28 мая) в структуре американского Минэнерго отчитались о том, что в марте из Ирана в США начали поставлять нефть, причём сразу по 33 тысячи баррелей в сутки. Суммарно в Штаты ушёл миллион баррелей.

"Что касается этого вопроса, то у меня нет такой информации. Со времён бывшего президента США Клинтона [Вашингтон] не покупал нефть у Ирана в соответствии с принятым им законом. Вероятно, речь идёт о чём-то другом, но у меня нет деталей на этот счёт", — заявил прессе Хатибзаде.

Поставки иранской нефти в США были прекращены в ноябре 1991 года. Тогда данное решение стало частью линии Вашингтона, связанной с обострением американо-иранских отношений.

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