Катастрофическое нашествие крыс захлестывает восточную Австралию. Некоторые люди называют происходящее "чумой библейских масштабов".
Фермер из Нового Южного Уэльса Крис Кемп рассказал австралийской газете ABC News, что в этом регионе никогда не было такого количества мышей. Он заметил, что мыши повсюду; от полей до домов и сараев.
"Это, наверное, самое худшее, что я видел, — сказал он. — Когда вы косите газон, вы получаете 50 или 100 мышей, убегающих от вас.”
По словам Кемпа, немного спасают хищные птицы — соколы и сороки, но их недостаточно, чтобы подавить нашествие.
Другой фермер, Эмма Хендерсон, сказала, что мыши свили гнездо вокруг ее духовки и повредили изоляцию, чтобы устроиться поудобнее, в результате чего прибор перегрелся и отключился.
"Я потеряла свою духовку, морозильник, соковыжималку и фритюрницу. А запах, стоящий в доме — невыносим", — сказала она.
По словам журналистки Люси Тэкрей, растущая популяция мышей — результат дождей, которые обрушились на регион после длительного периода засухи.
Засуха убила животных, которые охотились на крыс. Поэтому, когда начался дождь, крысы стали плодиться "на свободе" рядом с посевами, которые кормили четвероногих вредителей.
У местных жителей есть все основания беспокоиться, что в следующем году грызунов будет ещё больше, поскольку мыши начинают размножаться в шестинедельном возрасте и могут рожать каждые 21 день. А это значит, что пара крыс может дать 500 потомков за сезон, сообщает ABC News.
Министр сельского хозяйства штата объявил, что государство будет финансировать исследования о том, как эффективно контролировать популяцию мышей в регионе, чтобы предотвратить еще одну крысиную чуму.
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