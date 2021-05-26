Австралия охвачена крысиной чумой библейских масштабов

Катастрофическое нашествие крыс захлестывает восточную Австралию. Некоторые люди называют происходящее "чумой библейских масштабов".

Мышиная армия уничтожает посевы, технику

Фермер из Нового Южного Уэльса Крис Кемп рассказал австралийской газете ABC News, что в этом регионе никогда не было такого количества мышей. Он заметил, что мыши повсюду; от полей до домов и сараев.

"Это, наверное, самое худшее, что я видел, — сказал он. — Когда вы косите газон, вы получаете 50 или 100 мышей, убегающих от вас.”

По словам Кемпа, немного спасают хищные птицы — соколы и сороки, но их недостаточно, чтобы подавить нашествие.

Другой фермер, Эмма Хендерсон, сказала, что мыши свили гнездо вокруг ее духовки и повредили изоляцию, чтобы устроиться поудобнее, в результате чего прибор перегрелся и отключился.

"Я потеряла свою духовку, морозильник, соковыжималку и фритюрницу. А запах, стоящий в доме — невыносим", — сказала она.

По словам журналистки Люси Тэкрей, растущая популяция мышей — результат дождей, которые обрушились на регион после длительного периода засухи.

Засуха убила животных, которые охотились на крыс. Поэтому, когда начался дождь, крысы стали плодиться "на свободе" рядом с посевами, которые кормили четвероногих вредителей.

У местных жителей есть все основания беспокоиться, что в следующем году грызунов будет ещё больше, поскольку мыши начинают размножаться в шестинедельном возрасте и могут рожать каждые 21 день. А это значит, что пара крыс может дать 500 потомков за сезон, сообщает ABC News.

Министр сельского хозяйства штата объявил, что государство будет финансировать исследования о том, как эффективно контролировать популяцию мышей в регионе, чтобы предотвратить еще одну крысиную чуму.

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