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Зеленский высказался о траурной для крымчан дате

Мир » Бывший СССР » Украина

День памяти жертв депортации народов Крыма отмечается на полуострове 18 мая. В этот день в Республике Крым проходят памятные мероприятия.

Зеленский высказался о траурной для крымчан дате

В 1944 году, 18 мая, из Крыма по обвинениям в "массовом дезертирстве из рядов Красной Армии" было депортировано крымско-татарское население. Будучи выселенными в Узбекистан, Таджикистан и Казахстан, многие из них погибли. Вслед за крымскими татарами с полуострова выселили греков, болгар, армян, немцев, итальянцев, румын.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог пройти мимо этой траурной даты, чтобы ещё раз проехаться по излюбленной теме "нарушения прав человека" и "российской оккупации". Лидер Незалежной выступил в роли защитника "обиженных там".

"Семьдесят семь лет назад всё крымско-татарское население было депортировано из Крыма. Из-за этого они потеряли 50% людей. Семь лет назад Крым был оккупирован Россией. Украина делает всё, чтобы защитить права обиженных там и вернуть полуостров. Вот почему мы запустили Крымскую платформу", — написал Зеленский в своём Twitter.

"Крымская платформа" — инициированный руководством Украины саммит, на котором предполагается обсуждать вопрос "возвращения" Крыма. Его проведение запланировано на 23 августа. Мнение самих жителей Крыма, как водится, на Украине никого не интересует.

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Автор: Людмила Черткова, Редактор: Нина Лебедь
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