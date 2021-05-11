Гутерреш высказался о "нормандском формате" и Минских соглашениях

Минские соглашения должны выполняться, в ООН поддерживают работу по ним. Кроме того, организация была бы рада оказаться "полезной" участникам работы в рамках нормандского формата.

Комментарий по ситуации с Украиной, переговорам в "нормандском формате" и Минским соглашениям дал генсек ООН Антониу Гутерреш. Общаясь с представителями информагентств, он ответил в том числе и на вопрос о модернизации "нормандского формата", которую ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы решительно поддерживаем Минские соглашения, мы решительно поддерживаем полное выполнение Минских соглашений и решительно поддерживаем дипломатические действия в контексте «нормандского формата»", — высказался Гутерреш.

По его словам, в ООН не стремятся к тому, чтобы получить "главную роль" в данном вопросе.

"Мы просто хотим быть полезными там, где могут счесть полезной нашу роль члены «нормандского формата»", — уточнил он.

Напомним, что идея Зеленского заключалась в приглашении на переговоры "серьёзных игроков", а также возможных параллельных "нормандскому формату" переговорах.

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