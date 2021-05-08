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Парад Победы в Москве посетит представитель посольства Великобритании

Мир

Парад Победы в Москве посетит исполняющая обязанности заместителя британского посла в России Джулия Крауч. Об этом сообщили в посольстве Великобритании в столице.

"Мы получили приглашение на парад Победы 9 мая. От посольства Великобритании будет присутствовать и. о. заместителя посла Джулия Крауч", — отметили в дипломатическом представительстве.

Также свое участие в событии, посвященном 76-й годовщине победы над фашистской Германией подтвердил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В Параде Победы примут участие более 12,5 тысяч человек, 190 образцов техники. Над землёй пролетят 76 самолетов и вертолётов. При этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что погода может скорректировать воздушную часть парада.

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Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь
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