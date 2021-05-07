Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Манукян ответил на призыв навестить Ольгу Бузову в больнице
Роза Сябитова рассказала о печальной участи бесприданниц
Лена Миро поставила Бузовой неутешительный диагноз
Перенесшей операцию Бузовой запретили плакать в больнице
"Я это заработала!" Ольга Орлова ответила завидующим ей подписчикам
Почему камбала стала плоской
В Китае создали макароны, способные менять форму во время варки
Чехия уволила чиновника, рассказавшего о планах закупить "Спутник V"
Кокорин снова не сыграет за "Фиорентину"

Пушков оценил признание Блинкена в том, что США подрывают миропорядок

Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в ООН, озадачил мировую общественность громким заявлением. На первый взгляд его слова кажутся чуть ли не каминг-аутом.

Пушков оценил признание Блинкена в том, что США подрывают миропорядок

"Я знаю, что некоторые наши действия последних лет подрывали основанный на правилах мировой порядок и заставляли другие страны задаваться вопросом, привержены ли мы ему", — приводит его слова РИА Новости.

Однако самокритика настолько нехарактерна для США, что заявление американского госсекретаря невольно заставляет задуматься, что же имелось в виду на самом деле. Неужели администрация Белого дома решила признать, что в чём-то была не права? Заявление Энтони Блинкена прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

"Это не самокритика, это другое"

"Заявление Блинкена — не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США. Это совсем другое: во-первых, весьма прозрачная критика политики Трампа; и, во-вторых, подтверждение намерения новой администрации утверждать гегемонию США. "The rules-based world" — это и есть мир американской гегемонии", — написал Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор отметил, что ни Россия, ни другие государства мира не подписывались под правилами однополярного мира, которые США пытаются навязать всему миру под видом "порядка, основанного на правилах" и таким образом подменить международное право собственным произволом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: Байден и Путин, Блинкен и Зеленский. Зачистка Штабов Навального
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Пушков оценил признание Блинкена в том, что США подрывают миропорядок
Горошина на глазном веке – не больно, но противно
Основные правила пирсинга
Знак зодиака 8 мая: знаменитые Тельцы
Побочные эффекты от оральных контрацептивов
Воспаление легких: питание и диета при заболевании
Для чего организму нужен селен?
Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний
В Москве скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв
Хлорид кальция поможет избавиться сразу от нескольких проблем кожи лица
Популярное
Человек
Какой язык мира самый сложный?

Любимый вопрос изучающих иностранные языки: какой язык самый сложный в мире? Лингвисты считают, что однозначного ответа нет – все зависит от вашего родного языка и ряда других факторов. А вот нейрофизиологи готовы поспорить: по их мнению, наиболее трудны те языки, которые с трудом воспринимает даже мозг носителя. Например, китайский и арабский.

Какой язык мира самый сложный?
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Полезно знать
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Полезно знать
Мельница мифов: что означает SOS?
Акушерство и гинекология
Побочные эффекты от оральных контрацептивов
Соломон Соловьев Знак зодиака 8 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Коронавирус: Индия гибнет и тащит за собой мир Любовь Степушова Светлана Суворова (Бобырь) Горькая правда о войне — воспоминания ветеранов ВОВ Светлана Суворова (Бобырь)
Политика. Новости и аналитика
В немецком Focus объяснили, к чему Путин подводит Россию
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова, обливаясь слезами, рассказала о последствиях операции
Лена Миро поставила Бузовой неутешительный диагноз
Российский шоу-бизнес
Лена Миро поставила Бузовой неутешительный диагноз
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников