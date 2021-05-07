Пушков оценил признание Блинкена в том, что США подрывают миропорядок

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в ООН, озадачил мировую общественность громким заявлением. На первый взгляд его слова кажутся чуть ли не каминг-аутом.

"Я знаю, что некоторые наши действия последних лет подрывали основанный на правилах мировой порядок и заставляли другие страны задаваться вопросом, привержены ли мы ему", — приводит его слова РИА Новости.

Однако самокритика настолько нехарактерна для США, что заявление американского госсекретаря невольно заставляет задуматься, что же имелось в виду на самом деле. Неужели администрация Белого дома решила признать, что в чём-то была не права? Заявление Энтони Блинкена прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

"Это не самокритика, это другое"

"Заявление Блинкена — не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США. Это совсем другое: во-первых, весьма прозрачная критика политики Трампа; и, во-вторых, подтверждение намерения новой администрации утверждать гегемонию США. "The rules-based world" — это и есть мир американской гегемонии", — написал Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор отметил, что ни Россия, ни другие государства мира не подписывались под правилами однополярного мира, которые США пытаются навязать всему миру под видом "порядка, основанного на правилах" и таким образом подменить международное право собственным произволом.

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