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Некуда меняться: эксперт о визите Блинкена на Украину

Мир

Успешно завершился столь ожидаемый визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину.

Некуда меняться: эксперт о визите Блинкена на Украину

Блинкен успел поговорить со многими и о многом - но что, кроме слов, принёс Киеву его визит? И какие из него можно вывести итоги? "Правда.Ру" узнала мнение Владимира Брутера, эксперта в Международном институте гуманитарно-политических исследований.

Условия и недоверие: Вашингтон сохранит курс?

О каких-то итогах, отметил эксперт, говорить не стоит. Как сообщил экс-посол США в Украине Джон Хербст, визит Блинкена на Украину не приведёт к принятию каких-либо решений.

"Визит, скорее, был в какой-то степени ознакомительный. Для Соединённых Штатов было важно показать, что они всегда будут поддерживать Украину против России.

С другой стороны, они прямо поставили президенту страны Владимиру Зеленскому очень много условий по внутреннему устройству Украины, в первую очередь по части так называемой экономики коррупции (так её называют в Штатах), по части бизнеса и всего такого прочего", — уточняет Брутер.

Кроме того, Вашингтон Зеленскому не доверяет, и после визита Блинкена ничего не изменилось. Равно как не изменилась и политика США в отношении Украины: в каком-то смысле, резюмирует эксперт, ей меняться просто некуда.

"А Вашингтон она, в целом, устраивает", — резюмирует он.

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Визит госсекретаря США Блинкена в Киев: каких импульсов ждать Украине от США?
Автор: Константин Шапров
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