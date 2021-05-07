Welt: Париж "тормозит" поставки в ЕС почти двух миллиардов вакцин

Неожиданным упорством в деле подписания контракта на поставки вакцин BioNTech — Pfizer отметилась Франция. По данным журналистов Die Welt, французы намеренно затягивают процесс работы по контракту, поскольку заинтересованы в производстве вакцины на своей территории.

История развивалась следующим образом: между ЕС, Pfizer (и партнёром Pfizer в Германии BioNTech) на данный момент ведутся работы по заключению договора на поставку 1,8 млрд доз вакцины. Привезти все вакцины нужно до 2023 года.

В Die Welt пишут, что контракт могли заключить ещё на прошлой неделе, однако в дело вступила Франция. Её представитель на коллегии Еврокомиссии, в рамках которой идут работы, всячески затягивает процесс, ссылаясь то на некие "технические вопросы", то на необходимость уточнения разного рода мелких деталей. А единогласное одобрение — важное предварительное условие для подписания столь нужного документа.

По информации Die Welt, причина проста: Франция хотела бы создать на своей территории производство, нужное для выпуска вакцины BioNTech — Pfizer. Против контракта и за создание подобных производств в рамках ЕС выступал и еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который подтвердил неизменность своей позиции на коллегии ЕК.

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