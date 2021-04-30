Евросоюз обеспокоен сменой руководства украинского "Нафтогаза"

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано пообещал в ближайшее время выступить с подробной реакцией на смену руководства украинского "Нафтогаза", но уже сейчас он заявил о "серьёзной обеспокоенности".

На этой неделе правительство Украины уволило Андрея Коболева с поста руководителя "Нафтогаза Украины" из-за неудовлетворительной работы компании. Его место занял Юрий Ветренко, ранее исполнявший обязанности министра энергетики.

В 2020 году чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" составил 19 млрд гривен или $678,6 млн. Утверждённый правительством финансовый план предусматривал прибыль в размере 11,5 млрд гривен или $410 млн.

Госдепартамент США уже осудил увольнение Коболева.

Стано, выступая на брифинге в Брюсселе, также добавил, что они обсудят эту ситуацию с украинскими партнёрами, с которыми находятся в постоянном контакте, так как это их "ключевой партнёр".