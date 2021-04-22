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Глава ЛНР предложил Зеленскому встретиться на линии соприкосновения

Мир » Бывший СССР » Украина

В заочную беседу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского включился глава ЛНР Леонид Пасечник. Он предложил Зеленскому встретиться.

Глава ЛНР предложил Зеленскому встретиться на линии соприкосновения

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война". В ответ на это Владимир Путин сказал, что готов принять президента Зеленского в Москве, если тот намерен обсудить восстановление двусторонних отношений. Если же он хочет обсуждать проблему Донбасса, то об этом нужно разговаривать в первую очередь с руководством ЛДНР.

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским, сообщает "Луганскинформцентр". Говорить о мире лучше, чем лить кровь на поле брани, отметил он.

"Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье "красной", и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется! Говорить о мире и спасении жизней наших людей я готов! А вы?" — заявил глава ЛНР.

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Автор: Людмила Черткова
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