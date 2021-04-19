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Сирийская Пальмира готовится принять первых туристов

Мир

Власти сирийского города Пальмира сообщили, что некогда популярный туристический центр страны готовится принять первых путешественников. В населенном пункте заработали кафе, пекарни, а гостиница скоро будет готова к размещению постояльцев.

Сирийская Пальмира готовится принять первых туристов

Первыми туристами в Пальмире стали родственники местных жителей. Люди приезжают сюда посмотреть на древний город, который до начала боевых действий был популярен у туристов.

"Мы сейчас приступаем к восстановлению гостиницы, чтобы туристы могли разместиться на ночевку. Откроем первую гостиницу", — рассказал мэр города Хамид Хаас.

Отель, расположенный в Пальмире, ранее высоко ценился среди отдыхающих, люди охотно бронировали номера, чтобы провести время в историческом месте. Здание отеля подлежит серьезному восстановлению, работы проводятся под контролем историков и археологов, чтобы сохранить исходный вид здания.

Приступить к восстановлению древнего поселения удалось после его полного освобождения от террористов "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в марте 2017 года. Успешную операцию против боевиков провела сирийская армия при поддержке ВКС России и "ЧВК Вагнера".

Освобождение города проходило в несколько этапов. Радикалы закрепились здесь в мае 2015 года, заняв исторические здания на высотах.

Первая операция против боевиков началась 13 марта 2016 года. За несколько дней сирийским правительственным силам удалось взять под контроль несколько высот. В конце марта, по словам очевидцев тех событий, бойцы "ЧВК Вагнера" первыми вошли в город. 27 марта над древним населенным пунктом снова развивался сирийский флаг. Следует отметить, что штурм проводился без применения тяжелого вооружения, чтобы не повредить древние строения, часть из которых входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Правительственным войскам не удалось удержать Пальмиру под своим контролем, боевики в декабре 2016 года снова заняли поселение.

Окончательное освобождение города от радикалов произошло в марте 2017 года. Наступление сирийской армии при поддержке авиации РФ и "вагнеровцев" вынудило боевиков спешно покидать свои позиции. 2 марта древний город окончательно вернулся под контроль Дамаска.

Многие эксперты считают, что взятие Пальмиры стало символом освобождения Сирии. После возвращения населенного пункта под контроль правительства у населения ближневосточной страны укрепилась вера в окончательную победу над терроризмом.

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Автор: Ольга Лазарева
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