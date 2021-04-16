Россия находится "за пределами мирового сообщества", считает Байден

Встреча Байдена с Путиным станет мостом, чтобы вернуть назад в мировое сообщество Россию, оказавшуюся за его пределами, заявила пресс-секретарь Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поделилась мнением президента США Джо Байдена о предстоящем саммите с президентом России Владимиром Путиным. Так, президент Байден считает, что Россия находится вне пределов мирового сообщества во многих отношениях — в частности потому, что не входит в G8 ("Большую восьмёрку").

"У нас сейчас формат "Большой семёрки", а не "Большой восьмёрки"… Предложение президента — это мост назад. Он полагает, что в интересах России его принять", — пояснила Джен Псаки на брифинге.

Действия Белого дома в отношении России напоминают метод кнута и пряника, применяемых одновременно. Байден звонит Путину и предлагает встретиться лично и обсудить "весь спектр вопросов". Байден приглашает Путина на климатический саммит. При этом США вводят новые санкции и высылают российских дипломатов. Конечно, можно себе представлять Россию в образе медведя, только вот Байден в образе дрессировщика выглядит карикатурно.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков перечислил заблуждения, от которых следовало бы избавиться американскому президенту перед встречей с Владимиром Путиным.

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