"Будет быстро и кроваво", пообещала Савченко Украине

Семь лет, прошедшие с момента "Революции достоинства", показали, насколько властям плевать на людей, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Бывший нардеп Украины объяснила, какой, по её мнению, будет гипотетическая предстоящая война с Россией. В 2014 году Майдан победил, потому что нация была в состоянии подъёма — "было много добровольцев, нам было легко идти на фронт". Но в этот раз всё будет не так.

"Когда первый раз прыгаешь с парашютом — не так страшно, потому что ты ещё не понимаешь, что тебя ждёт, а второй и третий ты уже понимаешь", — привела аналогию Савченко.

Теперь же резервистов мало, и их обучение больше похоже на показуху. Так что в случае дальнейшего обострения ситуации в Донбассе власти просто ничего не смогут сделать. "У нас никто не готовит народ к самообороне", — пояснила Надежда Савченко. Поэтому народу придётся "прятать своих детей по подвалам, пока не научимся воевать всей страной", рассказала она в эфире телеканала "Наш".

"Будет быстро, кроваво, мы потеряем всё", — резюмировала Савченко.

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