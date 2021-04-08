На передовые позиции: Зеленский приехал в Донбасс

В свете обострившейся ситуации в Донбассе туда решил отправиться президент Украины Владимир Зеленский. По данным с его официального сайта, визит нужен в том числе для "поддержки боевого духа".

Ожидается, что Зеленский приедет не просто в Донбасс, а на передовые позиции войск Украины в регионе. Президент хочет пообщаться с украинскими военными.

"Зеленский начал рабочую поездку в Донбасс. Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники", — указано на официальном сайте президента Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский приедет в Марьинку — город у линии фронта, расположенный в 35 км от Донецка.

Также сегодня, 8 апреля, ожидается ещё один важный визит, связанный с Донбассом: Киев посетит глава польского МИД Збигнев Рау. Визит описан в Twitter министерства как "срочный".

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