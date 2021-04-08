Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Индии лакрицу признали эффективным средством от COVID-19
Анна Михалкова постройнела, избавившись от соцсетей
СП: 73 млрд рублей на развитие Северного Кавказа ушли в никуда
Количество банкротств среди граждан выросло почти в два раза
Сестра Жанны Фриске поделилась кадрами с маленьким сыном певицы
В СФ пообещали "однозначный ответ" в случае высылки дипломатов из США
Российские кёрлингисты победили канадцев на чемпионате мира
В РПЦ прокомментировали клип Моргенштерна с плясками в храме
Малоимущим могут дать льготы на электроэнергию за счёт богатых

Глава МИД Польши готовится к срочному визиту к Киев

Мир

Вопрос Донбасса и обострения обстановки в районе линии соприкосновения остаётся темой номер один для МИД многих стран. Как стало известно, срочный визит в Киев собирается нанести глава МИД Польши Збигнев Рау.

Глава МИД Польши готовится к срочному визиту к Киев

Данные приводит Twitter польского МИД:

"Сегодня, 8 апреля, Збигнев Рау совершит внеочередной срочный визит в Киев в свете угрозы миру на границах Украины", — указано в сообщении.

Напомним, что 10 февраля Донбасс посещала польская военная делегация. В качестве цели было заявлено "ознакомление с ситуацией на линии разграничения".

Также Польша фигурировала в качестве варианта площадки для продолжения переговоров в рамках ТКГ.

"Потому что тут не будет вопросов — мы с Польшей не всегда были друзьями. Поэтому никто не скажет, что Польша — верный вечный друг Украины", — объяснил выбор глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, выступая на канале "Украина 24".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Киев и Варшава в шoкe! Байден ПРИГOBOРИЛ Украину и Польшу
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Глава МИД Польши готовится к срочному визиту к Киев
Количество банкротств среди граждан выросло почти в два раза
Три страны ограничили применение вакцины AstraZeneca
Сестра Жанны Фриске поделилась кадрами с маленьким сыном певицы
В СФ пообещали "однозначный ответ" в случае высылки дипломатов из США
Российские кёрлингисты победили канадцев на чемпионате мира
Лондон снова злит Пекин: "спасён" один из лидеров протестов в Гонконге
В РПЦ прокомментировали клип Моргенштерна с плясками в храме
Малоимущим могут дать льготы на электроэнергию за счёт богатых
Войска Венесуэлы подошли к границе с Колумбией
Популярное
Новости Европы
Как Запад попал в украинскую ловушку

Запад, натолкнувшись на решительные действия России по поводу Донбасса, срочно сдал назад. Воевать за Киев ни США, ни Британии с НАТО не хочется. Но придётся...

Как Запад попал в украинскую ловушку
Китай ответил США на тему бойкота Олимпиады в Пекине
Новости спорта
Китай ответил США на тему бойкота Олимпиады в Пекине
Экономика и бизнес
Войска вышли на полигоны, и рубль упал: слова Шойгу "шокировали" рынок
Новости Украины
Донбасс справится с Украиной без России
Василий Амирджанов Цензуру ловко оправдывают надуманным экстремизмом Василий Амирджанов Любовь Степушова В Румынии предложили срочно пригласить Украину в НАТО Любовь Степушова Игорь Буккер Несколько загадок известной мумии Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Байден перешел политический Рубикон. Остановится ли перед военным?
Мир. Новости мира
"Шаги не предусмотрены": Берлин заявил, что Киев пока не пустят в НАТО
Хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени
Хоккей. Последние новости
Хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников