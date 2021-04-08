Вопрос Донбасса и обострения обстановки в районе линии соприкосновения остаётся темой номер один для МИД многих стран. Как стало известно, срочный визит в Киев собирается нанести глава МИД Польши Збигнев Рау.
Данные приводит Twitter польского МИД:
"Сегодня, 8 апреля, Збигнев Рау совершит внеочередной срочный визит в Киев в свете угрозы миру на границах Украины", — указано в сообщении.
Напомним, что 10 февраля Донбасс посещала польская военная делегация. В качестве цели было заявлено "ознакомление с ситуацией на линии разграничения".
Также Польша фигурировала в качестве варианта площадки для продолжения переговоров в рамках ТКГ.
"Потому что тут не будет вопросов — мы с Польшей не всегда были друзьями. Поэтому никто не скажет, что Польша — верный вечный друг Украины", — объяснил выбор глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, выступая на канале "Украина 24".
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