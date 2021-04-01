El Pais: в ЕС провалили сразу несколько задач по вакцинации

О том, как продвигается вакцинация в ЕС, решили рассказать читателям журналисты El Pais. По их данным, за первые три месяца 2021 года в ЕС не выполнили сразу две важнейших задачи.

В El Pais нашли данные по показателям, к которым стремился Брюссель: как оказалось, уже к 31 марта в ЕС нужно было обеспечить прививкой примерно 80% населения от 80 лет и старше, а также 80% медперсонала. И в обоих случаях план выполнить не удалось: вакцинированы примерно 72% пожилых людей и менее 50% медперсонала.

Также в El Pais пишут, что случились массовые сбои с поставками вакцин, из-за чего возникли проблемы с распределением уже полученных. Напомним, что ранее о "теневой стороне" этого процесса жёстко высказался австрийский канцлер Себастьян Курц: он заявил, что многие страны покупали вакцины напрямую у производителей в обход предусмотренного порядка, чтобы создать "запас".