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El Pais: в ЕС провалили сразу несколько задач по вакцинации

Мир

О том, как продвигается вакцинация в ЕС, решили рассказать читателям журналисты El Pais. По их данным, за первые три месяца 2021 года в ЕС не выполнили сразу две важнейших задачи.

El Pais: в ЕС провалили сразу несколько задач по вакцинации

В El Pais нашли данные по показателям, к которым стремился Брюссель: как оказалось, уже к 31 марта в ЕС нужно было обеспечить прививкой примерно 80% населения от 80 лет и старше, а также 80% медперсонала. И в обоих случаях план выполнить не удалось: вакцинированы примерно 72% пожилых людей и менее 50% медперсонала.

Также в El Pais пишут, что случились массовые сбои с поставками вакцин, из-за чего возникли проблемы с распределением уже полученных. Напомним, что ранее о "теневой стороне" этого процесса жёстко высказался австрийский канцлер Себастьян Курц: он заявил, что многие страны покупали вакцины напрямую у производителей в обход предусмотренного порядка, чтобы создать "запас".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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