Главнокомандующий украинской армией Руслан Хомчак поддержал инициативу о том, чтобы ввести в республике закон о коллаборационизме.
"Я думаю, что наш законодатель найдет самую мудрую редакцию и примет ее", — заявил он в интервью изданию "Гордон".
Под коллаборационизмом в данном случае подразумевается "отрицание вооруженной агрессии против Украины", сотрудничество с Россией, самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Закон об уголовной ответственности за все это предлагается ввести группой депутатов Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа".
Предполагается, что виновные, в частности, не смогут занимать государственные должности сроком до 15 лет.
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