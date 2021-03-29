Главком ВСУ поддержал ответственность за сотрудничество с Россией

Главнокомандующий украинской армией Руслан Хомчак поддержал инициативу о том, чтобы ввести в республике закон о коллаборационизме.

"Я думаю, что наш законодатель найдет самую мудрую редакцию и примет ее", — заявил он в интервью изданию "Гордон".

Под коллаборационизмом в данном случае подразумевается "отрицание вооруженной агрессии против Украины", сотрудничество с Россией, самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Закон об уголовной ответственности за все это предлагается ввести группой депутатов Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа".

Предполагается, что виновные, в частности, не смогут занимать государственные должности сроком до 15 лет.