Сразу двумя законопроектами "порадовали" Верховную Раду представители партии "Слуга народа". Коллаборационизм (умышленное сотрудничество с врагом) с Россией может стать уголовно наказуемым деянием с солидными сроками.
Как стало известно благодаря сообщению в Facebook от Евгения Кравчука, представителя "Слуги Народа", законопроекты выглядят следующим образом:
"Коллаборантами будут считаться граждане, которые отрицали осуществление вооружённой агрессии против Украины и оккупацию её территорий или публично призывали к поддержке агрессора, сотрудничеству с оккупантами", — написал Кравчук.
Сроки в законопроектах предусмотрены весьма солидные: например, за "добровольное занятие гражданином Украины должности, не связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на временно оккупированной территории" можно будет получить от 12 до 15 лет тюрьмы.
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