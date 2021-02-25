Новый законопроект в Раде: посотрудничал с Россией - сел в тюрьму

Сразу двумя законопроектами "порадовали" Верховную Раду представители партии "Слуга народа". Коллаборационизм (умышленное сотрудничество с врагом) с Россией может стать уголовно наказуемым деянием с солидными сроками.

Как стало известно благодаря сообщению в Facebook от Евгения Кравчука, представителя "Слуги Народа", законопроекты выглядят следующим образом:

первый предусматривает ответственность за поддержку как России, так и Крыма, ЛНР и ДНР;

второй предусматривает наказание для партий, объединений, профсоюзов и прочих формирований за "сотрудничество с Россией".

"Коллаборантами будут считаться граждане, которые отрицали осуществление вооружённой агрессии против Украины и оккупацию её территорий или публично призывали к поддержке агрессора, сотрудничеству с оккупантами", — написал Кравчук.

Сроки в законопроектах предусмотрены весьма солидные: например, за "добровольное занятие гражданином Украины должности, не связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на временно оккупированной территории" можно будет получить от 12 до 15 лет тюрьмы.