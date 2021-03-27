Контейнеровоз Ever Given немного сдвинулся с места

Заблокировавшее Суэцкий канал судно скоро могут снять с мели

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал могут снять с мели в субботу, 27 марта, так как попытки освободить судно вечером в пятницу, 26 марта, дали серьезный результат, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам собеседника издания, работы по вызволению контейнеровоза идут "хорошо".

"Мы можем заставить его сдвинуться раньше, чем предполагалось", — отметил источник.

Контейнеровоз Ever Given — который принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation — 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Длина корабля — 400 метров, ширина — 59 метров, грузоподъемность около 224 тысяч тонн.

Американские военные решили помочь разблокировать Суэцкий канал

На место аварии в Суэцком канале выдвинулись специалисты по дноуглубительным работам с базы американских ВМС на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Военные будут помогать снимать севший на мель контейнеровоз Ever Given, полностью перекрывший движение по торговому пути. Об этом пишет РИА "Новости".

"Мы консультируемся с нашими египетскими партнерами о том, как мы можем помочь наилучшим образом", — рассказал один из собеседников телеканала.

Он отметил, что Вашингтон сам предложил помощь Каиру в разблокировании канала.

Застрявшее в Суэцком канале судно Ever Given впервые сдвинулось с места

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз впервые немного сдвинули с места, сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в администрации торгового пути.

Это произошло после того, как из-под корабля извлекли более 20 тысяч тонн грунта.

Контейнеровоз в среду, 24 марта, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Причиной стало ухудшение видимости вследствие песчаной бури и ураганного ветра, из-за которых экипаж потерял контроль над управлением. По подсчетам Bloomberg, простой Суэцкого канала обходится в 9,6 миллиарда долларов за день.