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Контейнеровоз Ever Given немного сдвинулся с места

Мир » Азия » Ближний Восток

Заблокировавшее Суэцкий канал судно скоро могут снять с мели

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал могут снять с мели в субботу, 27 марта, так как попытки освободить судно вечером в пятницу, 26 марта, дали серьезный результат, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Об этом сообщает РИА "Новости".

Контейнеровоз Ever Given немного сдвинулся с места

По словам собеседника издания, работы по вызволению контейнеровоза идут "хорошо".

"Мы можем заставить его сдвинуться раньше, чем предполагалось", — отметил источник.

Контейнеровоз Ever Given — который принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation — 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Длина корабля — 400 метров, ширина — 59 метров, грузоподъемность около 224 тысяч тонн.

Американские военные решили помочь разблокировать Суэцкий канал

На место аварии в Суэцком канале выдвинулись специалисты по дноуглубительным работам с базы американских ВМС на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.
Военные будут помогать снимать севший на мель контейнеровоз Ever Given, полностью перекрывший движение по торговому пути. Об этом пишет РИА "Новости".

"Мы консультируемся с нашими египетскими партнерами о том, как мы можем помочь наилучшим образом", — рассказал один из собеседников телеканала.

Он отметил, что Вашингтон сам предложил помощь Каиру в разблокировании канала.

Застрявшее в Суэцком канале судно Ever Given впервые сдвинулось с места

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз впервые немного сдвинули с места, сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в администрации торгового пути.

Это произошло после того, как из-под корабля извлекли более 20 тысяч тонн грунта.

Контейнеровоз в среду, 24 марта, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Причиной стало ухудшение видимости вследствие песчаной бури и ураганного ветра, из-за которых экипаж потерял контроль над управлением. По подсчетам Bloomberg, простой Суэцкого канала обходится в 9,6 миллиарда долларов за день.

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Автор: Алексей Корнеев
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