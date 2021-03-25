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В МИД Украины озвучили сроки решения Донбасского вопроса и удивили ДНР

Мир

Очередное заявление по Донбассу от главы украинского МИД Дмитрия Кулебы удивило представителей ДНР. По их мнению, в Киеве снова озвучили "нереалистичные сроки".

В МИД Украины озвучили сроки решения Донбасского вопроса и удивили ДНР

Напомним, что ранее Кулеба сообщил: если "согласится Россия", конфликт на Донбассе Киев готов решить всего за неделю. Слова Кулебы оценила полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова, её ответ опубликован на сайте МИД ДНР.

"Нас удивляет уже даже не то, с какой слепой настойчивостью украинские представители твердят о том, что Россия является стороной конфликта… Гораздо больше нас поражает то, с какой лёгкостью шеф украинской дипломатии озвучивает такие нереалистичные сроки", — объяснила Никонорова.

На руках у Киева, отметила она, есть специальный комплекс мер, который согласовали ещё шесть лет назад (он касается работы по особому статусу Донбасса). Однако ни один из пунктов данного комплекса так и не выполнен Украиной до конца.

"И как в таких обстоятельствах Украина собирается за неделю урегулировать конфликт, в особенности учитывая то, что именно украинская сторона все эти шесть лет занимается исключительно затягиванием переговорного процесса, нам абсолютно непонятно", — резюмировала Никонорова.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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