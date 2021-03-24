Новые подробности о ситуации в Донбассе: она в последние несколько месяцев ухудшается. О том, что происходит в районе линии соприкосновения, рассказал представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в группе по безопасности на переговорах по мирному урегулированию конфликта Алексей Никоноров.
Никоноров сообщил, что ранее представители ДНР неоднократно сообщали об ухудшении ситуации. Украинская сторона всё чаще применяет миномётные обстрелы и всячески нагнетает обстановку.
"Сразу после вступления в силу мер [дополнительных мер по контролю и соблюдению режима прекращения огня], которые были согласованы с немалым трудом и спустя почти год усилий, ситуация на линии соприкосновения изменилась в лучшую сторону.
Нельзя сказать, что обстрелы полностью прекратились, но как СЦКК сторон в действующем составе, так и СММ ОБСЕ фиксировали периоды полной тишины. Однако последние два месяца обстановка стремительно ухудшается", — объяснил Никоноров для РИА "Новости".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Власти РФ ввели послабления на въезд трудовых мигрантов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Миллионы мигрантов ждут открытия границ.