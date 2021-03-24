В ДНР на линии соприкосновения обстановка стремительно ухудшается

Новые подробности о ситуации в Донбассе: она в последние несколько месяцев ухудшается. О том, что происходит в районе линии соприкосновения, рассказал представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в группе по безопасности на переговорах по мирному урегулированию конфликта Алексей Никоноров.

Никоноров сообщил, что ранее представители ДНР неоднократно сообщали об ухудшении ситуации. Украинская сторона всё чаще применяет миномётные обстрелы и всячески нагнетает обстановку.

"Сразу после вступления в силу мер [дополнительных мер по контролю и соблюдению режима прекращения огня], которые были согласованы с немалым трудом и спустя почти год усилий, ситуация на линии соприкосновения изменилась в лучшую сторону. Нельзя сказать, что обстрелы полностью прекратились, но как СЦКК сторон в действующем составе, так и СММ ОБСЕ фиксировали периоды полной тишины. Однако последние два месяца обстановка стремительно ухудшается", — объяснил Никоноров для РИА "Новости".