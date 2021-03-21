Экс-глава разведки США "стал" президентом и высмеял Байдена

Поисковая система Google "сделала" из бывшего чиновника из администрации Дональда Трампа Ричарда Гренелла нового президента США. Об этом сам политик сообщил в своем Instagram.

"Google и Википедия внесли обновления. И это не 1 апреля", — так Гренелл подписал пост со скриншотом страницы в Google.

Воспользовавшись ситуацией, чиновник начал составлять новые "указы" и пообещал "твердо стоять на ногах и уверенно идти по лестнице вверх".