Поисковая система Google "сделала" из бывшего чиновника из администрации Дональда Трампа Ричарда Гренелла нового президента США. Об этом сам политик сообщил в своем Instagram.
"Google и Википедия внесли обновления. И это не 1 апреля", — так Гренелл подписал пост со скриншотом страницы в Google.
Воспользовавшись ситуацией, чиновник начал составлять новые "указы" и пообещал "твердо стоять на ногах и уверенно идти по лестнице вверх".
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