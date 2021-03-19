От коронавируса умер последний представитель древнего племени

Коронавирус унес жизнь последнего представителя амазонского племени Джума, которого звали Арука Джума.

Умер он еще в феврале в больнице бразильского штата Рондония, но СМИ в лице The New York Times узнали об этом только сейчас. Арука Джума был единственным хранителем языка и традиций своего народа. С 1999 года он был единственным мужчиной Джума, потом вышли замуж его дочери.

Сколько ему было лет — неизвестно, предположительно около 90. В XVIII веке численность народа Джума достигала около 15000 человек, но уже в 1943 году их стало всего 100 — индейцев сгубили болезни и агрессия сборщиков каучука и лесорубов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что исследователи признали геноцид коренных американцев, но "сократили" реальное число жертв.