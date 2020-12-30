Геноцид индейцев признали, но количество жертв сократили

Генетические исследования не только позволяют проследить основные миграционные потоки в ареале Карибского бассейна, разделённые между собой тысячами лет, но и оценить численность местного населения доколумбовой эпохи. Согласно новейшим данным, европейцы уничтожили гораздо меньше индейцев, чем было принято считать. При этом свидетельства их зверств над коренными американцами никто не отметает.

Изучение ДНК вместо копания в мусоре

Международная группа исследователей под руководством Дейвида Райха (David Reich) из Гарвардской медицинской школы проанализировала геномы 263 человек в рамках крупнейшего на сегодняшний день исследования ДНК древнего человека в Америке.

"Это моментально углубляет наши знания о жителях Карибских островов, — полагает куратор Флоридского музея естественной истории и соавтор исследования, археолог Уильям Киган (William Keegan). — Методы, разработанные командой Дейвида, помогли решить вопросы, ответы на которые я даже не предполагал найти".

Чтобы лучше понять прошлое человечества, археологи чаще всего полагаются на изучение бытовых отходов:

глиняную посуду,

рабочие инструменты,

кости животных,

морские раковины и проч.

Отныне изучение ДНК позволяет гораздо глубже понять процессы миграции животных и людей, особенно сказанное касается Карибского бассейна, где каждый отдельный остров по-своему уникален.

Жаркий и влажный климат тропиков намного быстрее разрушает органические вещества, в то время как наше с вами тело содержит целый набор генетического материала. Проанализировав ДНК 174 жителей Карибских островов и аборигенов, обитавших на территории современной Венесуэлы в период от 400 до 3100 лет назад, эти данные сравнили с 89 ранними показателями.

Две крупные волны миграций

Первыми заселили острова, которые мы теперь называем Карибскими, приплывшие около 6000 лет назад на остров Кубу люди, владевшие технологией обработки каменных орудий. Постепенно они заселяли другие острова, передвигаясь далее на восток. Откуда они пришли, остается неясным, хотя они более тесно связаны с выходцами из Центральной и Южной Америки, чем с североамериканцами. Их генетика не соответствует какой-либо конкретной группе коренных народов. Однако похожие артефакты, найденные в Белизе и на Кубе, могут указывать на их происхождение из Мезоамерики.

Приблизительно 2500-3000 лет назад земледельцы и горшечники, связанные с племенами из северо-востока Южной Америки, говорящими на языке аравак, проложили второй путь в Карибский бассейн. Используя пристани бассейна южноамериканской реки Ориноко, они продвигались из внутренних районов к берегам Венесуэлы и к Карибскому морю, заселив нынешнее Пуэрто-Рико. Их появление положило начало эпохе керамики в этом регионе, отмеченной развитым сельским хозяйством, а также массовым производством и использованием керамических изделий.

Со временем исчезли почти все генетические следы людей архаической эпохи, за исключением тестовой выборки в западной части Кубы. Смешанные браки между двумя группами были редкими: лишь у трёх человек в исследовании оказалось смешанное происхождение.

Многие современные кубинцы, доминиканцы и пуэрториканцы являются потомками людей эпохи появления керамики, а также европейцев и африканских рабов. Потомков людей архаической эпохи у наших современников практически не обнаружены.

Геноцид индейцев

Одному из соавторов данного исследования Харальду Рингбауэру (Harald Ringbauer) принадлежит честь открытия нового метода, позволяющего рассчитать численность населения давно минувших веков. Метод Рингбауэра показал, что незадолго до прихода европейцев на двух крупнейших островах Карибского моря, Эспаньоле и Пуэрто-Рико, проживало от 10 до 50 тысяч человек. По словам Кигана, это намного меньше миллиона жителей, о которых отчитывался перед своими покровителями Колумб, чтобы произвести на них впечатление.

Позже историк XVI века Бартоломе де лас Касас (Bartolomé de las Casas) утверждал, что этот регион был домом для трёх миллионов индейцев, прежде чем они пали жертвами болезней и были уничтожены европейцами. Хотя это тоже преувеличение, но количество людей, погибших в результате колонизации, как выразился Райх, остаётся чудовищным.

"Это была программа систематического полного уничтожения местного населения. Тот факт, что это был не один миллион или миллионы людей, а скорее, десятки тысяч, не делает искоренение до последнего человека менее значительным".