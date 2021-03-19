"Ковидное гетто": депутат Рады оценила действия Минздрава Украины

Депутат Верховной рады Ольга Стефанишина объяснила главе Минздрава Украины Максиму Степанову, во что превратилась страна "благодаря" его действиям.
Выступая на пленарном заседании Верховной рады, Ольга Стефанишина оценила ситуацию на Украине в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Депутат привела в пример страны Европы, где благодаря массовой вакцинации коронавирусные ограничения постепенно смягчаются. Тем временем Украина занимает предпоследнее место среди стран Европы по уровню вакцинации, а карантинные меры продолжают ужесточаться. В частности, с субботы, 20 марта, в Киеве вводится локдаун сроком на три недели, сообщает РИА Новости. Стефанишина объяснила, почему, по её мнению, такое происходит.
"Потому что правительства тех стран позаботились о своих людях. А вы превратили Украину в ковидное гетто", — заявила она, обращаясь к министру здравоохранения Украины Максиму Степанову.
Ранее Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca, от применения которой временно отказались больше половины стран Европы и ещё несколько не входящих в ЕС государств, "абсолютно безопасна". По его словам, "никакие аргументы не заставят его" одобрить к применению на территории Украины российской вакцины "Спутник V".
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