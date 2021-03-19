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"Ковидное гетто": депутат Рады оценила действия Минздрава Украины

Мир » Бывший СССР » Украина

Депутат Верховной рады Ольга Стефанишина объяснила главе Минздрава Украины Максиму Степанову, во что превратилась страна "благодаря" его действиям.

"Ковидное гетто": депутат Рады оценила действия Минздрава Украины

Выступая на пленарном заседании Верховной рады, Ольга Стефанишина оценила ситуацию на Украине в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Депутат привела в пример страны Европы, где благодаря массовой вакцинации коронавирусные ограничения постепенно смягчаются. Тем временем Украина занимает предпоследнее место среди стран Европы по уровню вакцинации, а карантинные меры продолжают ужесточаться. В частности, с субботы, 20 марта, в Киеве вводится локдаун сроком на три недели, сообщает РИА Новости. Стефанишина объяснила, почему, по её мнению, такое происходит.

"Потому что правительства тех стран позаботились о своих людях. А вы превратили Украину в ковидное гетто", — заявила она, обращаясь к министру здравоохранения Украины Максиму Степанову.

Ранее Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca, от применения которой временно отказались больше половины стран Европы и ещё несколько не входящих в ЕС государств, "абсолютно безопасна". По его словам, "никакие аргументы не заставят его" одобрить к применению на территории Украины российской вакцины "Спутник V".

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Автор: Людмила Черткова
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