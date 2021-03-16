В Минздраве Украины сочли, что вакцина от AstraZeneca безопасна

Руководитель Минздрава Украины Максим Степанов считает, что вакцина против СOVID-19 от компании AstraZeneca "абсолютно безопасна".

В качестве аргумента он привел то, что сам организовал прививку этой вакциной собственным родителям. Также он сослался на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам, которое уверяет, что препарат от AstraZeneca не увеличивает риска образования тромбов. Все это прозвучало в эфире телеканала ICTV.

Что до многих стран Евросоюза, приостановивших использование именно этой вакцины, то они, как считает Степанов,

"хотят четко понять, нет ли связи между тромбозом и этой вакциной".

Ранее немецкие ученые обратили внимание, что параллельно применению вакцины стало расти количество случаев редкого вида тромбоза.