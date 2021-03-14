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Три причины, по которым на Донбассе может снова начаться война

Мир » Бывший СССР » Украина

В силу определённых внешних факторов некоторые горячие головы в Киеве могли подумать, что соотношение сил в конфликте на Донбассе изменилось в пользу Украины.

Три причины, по которым на Донбассе может снова начаться война

В последние дни многие эксперты-политологи сходятся во мнении, что на Донбассе вот-вот снова начнутся полномасштабные боевые действия. Это подтверждается в первую очередь тем, что Украина уже несколько недель стягивает войска и технику к линии соприкосновения. Из непризнанных республик сообщают об участившихся обстрелах неподконтрольных Киеву территорий, в том числе тяжёлой артиллерией. Российский политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал и другие факторы, способствующие обострению ситуации в регионе.

Самый первый фактор, повышающий риск эскалации конфликта на Донбассе — это президент Украины Владимир Зеленский. Отсутствие политической воли выполнить свои предвыборные обещания и желание остаться хорошим для всех фактически делает его марионеткой в руках местных националистов и внешних кураторов Украины, а его партию "слуг народа" превращает просто в слуг, никакого отношения к этому народу не имеющих.

Фактор второй — смена власти в США. Давно уже не секрет, что Украина находится под прямым внешним управлением Вашингтона, это фактически "испытательный полигон" американцев. И в Киеве почему-то решили, что новый президент США Джозеф Байден поддержит силовой вариант решения проблемы непокорного Донбасса, упорно желающего оставаться русским. Как поддержит? Американских солдат воевать не отправит — это точно, а вот поставками оружия — запросто. Инструкторов может прислать в ВСУ, хотя их там и так уже немало. Не зря же бывший президент Украины и нынешний глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук ранее заявил, что США должны (зачем-то) участвовать в решении этой проблемы. И шантажировал тем, что без их участия Донбасс в ближайшее время снова заполыхает войной.

И третий фактор, который опосредованно мог повлиять на настроения сторонников силовых методов — это ситуация в Нагорном Карабахе, где Турция фактически вмешалась в конфликт на стороне Азербайджана. Правда, на Украине забывают, что затем в ситуацию пришлось вмешаться России и развести не в меру ретивых вояк по разным углам, что позволило избежать большого кровопролития.

"Эскалация в Карабахе показала, что дипломатический путь — не единственный, по которому можно пойти для решения застарелого конфликта. Это тоже в каком-то смысле может создать впечатление в Киеве, что соотношение сил меняется в его пользу. И в какой-то момент может быть в украинских интересах конфликт разморозить", — высказал свой взгляд на ситуацию Андрей Кортунов в беседе с ТАСС.

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Автор: Людмила Черткова
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