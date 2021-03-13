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Украина хочет втянуть США в конфликт на Донбассе. Иначе - война!

Мир » Бывший СССР » Украина

Экс-президент Украины Леонид Кравчук требует от США вмешаться в ситуацию на Донбассе, чтобы "остановить аппетиты Москвы". И прозрачно намекает, что в ином случае Украина начнёт полномасштабную войну в ЛДНР.

Украина хочет втянуть США в конфликт на Донбассе. Иначе - война!

Из Донбасса уже несколько недель поступают сообщения о том, что Украина стягивает войска и технику к линии соприкосновения, участились обстрелы неподконтрольных Киеву территорий. Означать это может только одно: ВСУ не только активно готовятся к обострению ситуации, но и провоцируют его. При этом виноватой, как всегда, останется Россия, которую на Украине ещё в январе 2015 года объявили "страной-агрессором", и которая с тех пор так и не удосужилась явиться на войну.

Украина ведёт кулуарные консультации в США, пытаясь уговорить сюзерена "решить проблему" с непокорным Донбассом. Именно Вашингтон, по мнению бывшего президента Украины и нынешнего главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Леонида Кравчука, должен как-то воздействовать на Москву. Участвующие в "нормандском формате" Франция и Германия, очевидно, потеряли свой авторитет.

"Убеждён, что США должны участвовать в этом вопросе, так как конфликт в Донбассе — это не только украинский и европейский вопрос, это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, который возможен, если Россия не остановится в своих аппетитах", — заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Таким образом, Украина не только в очередной раз демонстрирует, что готова на всё, лишь бы не выполнять Минские соглашения, но и снова пытается решать свои проблемы чужими руками. Эту тенденцию украинской политики отметил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

"Донбасс — это кровавая рана на теле Украины, а не мирового сообщества. Хотя, конечно, экс-президенту очень хочется, чтобы проблемы Киева расхлёбывал весь мир", — сказал он в беседе с РИА Новости.

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Автор: Людмила Черткова
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