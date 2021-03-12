25-летняя жительница Китая по имени Пинпин узнала, что она — мужчина.
Всё началось с того, что девушка получила вывих лодыжки и обратилась к врачу. В результате обследования выяснилось, что у неё нет матки и яичников, зато есть мужская Y-хромосома, сообщает Global Times.
Стоит отметить, что в прошлом году Пинпин вышла замуж, но всё это время она не могла забеременеть.
Как оказалось, это не удивительно, так как генетически она является мужчиной.
Мужских органов у девушки нет, медики считают, что они деградировали.
Причиной врождённого заболевания китаянки стали близкородственные браки в её семье.
О том, как муж Пинпин отнёсся к данному известию, не сообщается.
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