Эксперт спрогнозировал развитие отношений США и КНДР

Белый дом выберет в отношении Северной Кореи политику двусторонних переговоров. Такой прогноз корреспонденту "Правды.Ру" дал руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады Павел Подлесный.

"Так когда-то и при Клинтоне было. Они ничего другого сейчас не могут предложить. Ну или могут начать отменять санкции в отношении этой страны. Вести агрессивную политику США с Северной Кореей не будут", — отметил политолог.

Ранее Белый дом заявил, что может закончить переоценку всего подхода к политике в отношении Северной Кореи в течение следующего месяца. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации США.