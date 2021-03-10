В Израиле осудили намерения городского совета украинского Тернополя присвоить городскому стадиону имя националиста Романа Шухевича.
Об этом заявил в Facebook посол ближневосточной республики на Украине Джоэль Лион. Роман Шухевич причастен к массовым убийствам поляков и евреев на западе Украины. Лион подчеркнул, что этот человек выступал как гауптман SS.
Пост вызвал резкую критику у многих украинских пользователей. Они заявляют, что тем самым Израиль вмешивается во внутренние дела Украины.
Как сообщала "Правда.Ру", МИД России также неоднократно предупреждал власти республики о недопустимости героизации нацизма.
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