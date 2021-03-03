"Кровавая среда" в Мьянме: 38 погибших за один день

В Мьянме второй месяц продолжаются массовые акции противников военного правительства, пришедшего к власти в результате государственного переворота.

Напомним, в Мьянме в понедельник, 1 февраля, военные взяли власть в свои руки и объявили чрезвычайное положение после задержания президента Вин Мьина, лидера правящей партии Аунг Сан Су Чжи, других чиновников и депутатов. Был отключён интернет, телерадиовещание, закрыты банки, ведущий новостей объявил на телеканале, принадлежащем военным, что власть передана главнокомандующему армии Мин Аунг Хлаингу.

В течение месяца в ходе уличных протестов погибло 30 человек. Больше половины из них, 17 человек, погибли в воскресенье, 28 февраля, когда полиция и военные помимо водомётов и резиновых пуль пустили в ход боевое оружие. Сегодня, 3 марта, жертв стало ещё больше.

"Сегодня был самый кровавый день со дня переворота 1 февраля. Только сегодня погибли 38 человек. С начала переворота погибли свыше 50 человек, многие были ранены", — сообщила спецпосланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер.

Более 1200 человек задержаны, судьба многих из них остаётся неизвестной, передаёт слова спецпосланника РИА Новости.