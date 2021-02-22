Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал объяснений от своего заместителя Олега Уруского за фото с Рамзаном Кадыровым.

Чиновника с главой Чечни сфотографировали на официальной церемонии открытия международного военно-технического выставки IDEX 2021.

"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", — написал Шмыгаль в Facebook.

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