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"Мы не папуасы": Киев обиделся на МВФ из-за пресс-релиза

Мир

Недовольны остались представители Украины итогами работы с представителями МВФ.

"Мы не папуасы": Киев обиделся на МВФ из-за пресс-релиза

Как оказалось, в МВФ решили "не беспокоить" украинцев предварительной версией "негативного" пресс-релиза и сразу отдали его журналистам. По мнению советника президента Украины Тимофея Милованова, Украину просто-напросто обманули.

"Выгода" МВФ заключалась в следующем: в скором времени президент Украины Владимир Зеленский должен был прилететь в ОАЭ, и новости о том, что общение Киева с МВФ закончилось "безрезультатно", создали менее благоприятную атмосферу.

"Нас где-то обманули, но обманули тактично, поставили в сложную ситуацию, когда мы прилетели в Эмираты с этой негативной новостью по миссии [МВФ]… это чувствовалось в Эмиратах.

Вопрос остаётся открытым — случайность это или нет… Мы не папуасы, и нас нельзя гонять и обманывать", — заявил для канала "Громадське" Милованов.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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