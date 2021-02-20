"Мы не папуасы": Киев обиделся на МВФ из-за пресс-релиза

Недовольны остались представители Украины итогами работы с представителями МВФ.

Как оказалось, в МВФ решили "не беспокоить" украинцев предварительной версией "негативного" пресс-релиза и сразу отдали его журналистам. По мнению советника президента Украины Тимофея Милованова, Украину просто-напросто обманули.

"Выгода" МВФ заключалась в следующем: в скором времени президент Украины Владимир Зеленский должен был прилететь в ОАЭ, и новости о том, что общение Киева с МВФ закончилось "безрезультатно", создали менее благоприятную атмосферу.

"Нас где-то обманули, но обманули тактично, поставили в сложную ситуацию, когда мы прилетели в Эмираты с этой негативной новостью по миссии [МВФ]… это чувствовалось в Эмиратах. Вопрос остаётся открытым — случайность это или нет… Мы не папуасы, и нас нельзя гонять и обманывать", — заявил для канала "Громадське" Милованов.