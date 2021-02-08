Латвия запретила вещание телеканала "Россия-РТР"

Власти Латвии запретили трансляцию канала "Россия-РТР" на территории страны сроком на один год.

Такое решение принял латвийский Национальный совет по электронным СМИ. Об этом сообщил глава совета Иварс Аболиньш.