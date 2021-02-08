Власти Латвии запретили трансляцию канала "Россия-РТР" на территории страны сроком на один год.
Такое решение принял латвийский Национальный совет по электронным СМИ. Об этом сообщил глава совета Иварс Аболиньш.
"Мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать. НСЭСМИ сегодня утром принял решение с 15 февраля на год запретить ретрансляцию "Россия-РТР" на территории Латвии", — отметил чиновник.
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