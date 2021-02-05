Желающие увидеть формирование в рамках ЕС коалицию против Польши потерпели неудачу, потому что участие в такой коалиции никого не заинтересовало.
Напомним, что ранее некоторые страны ЕС возмутились действиями Польши, касающимися бюджета ЕС. Варшава в какой-то момент наложила вето на его принятие, поскольку усмотрела в схеме распределения денег проблемы с "верховенством права".
В ответ на данные действия власти Ниделандов решили подготовить резолюцию, по которой хотели подать на Польшу в суд ЕС.
"Нидерланды пытались объединить другие страны Евросоюза, чтобы они единым фронтом выступили против Польши в Суде ЕС с обвинениями в адрес Варшавы, якобы у нас не соблюдается принцип верховенства закона.
Но никто не счёл нужным в этом участвовать. Попытка создать антипольскую коалицию провалилась", — высказался заместитель министра иностранных дел Польши Пётр Вавжик, данные передаёт Polskie Radio 24.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...