В Варшаве прокомментировали провал антипольской коалиции

Желающие увидеть формирование в рамках ЕС коалицию против Польши потерпели неудачу, потому что участие в такой коалиции никого не заинтересовало.

Напомним, что ранее некоторые страны ЕС возмутились действиями Польши, касающимися бюджета ЕС. Варшава в какой-то момент наложила вето на его принятие, поскольку усмотрела в схеме распределения денег проблемы с "верховенством права".

В ответ на данные действия власти Ниделандов решили подготовить резолюцию, по которой хотели подать на Польшу в суд ЕС.